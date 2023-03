WEC: Sem mantas de aquecimento de pneus, Goodyear antevê estratégias diferentes nos LMP2 | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) regressa em 2023 para uma época que se espera altamente competitiva. Além do interessante pelotão na classe Hypercar, há algumas diferenças regulamentares nos LMP2.

A Goodyear fornece uma única especificação de pneus slick e de chuva para utilização ao longo de toda a época, num calendário de ampla variedade de circuitos.

Em 2022, a Goodyear decidiu suprimir da gama o composto intermédio, para reduzir o número total de pneus utilizados durante um fim de semana de corridas. Tal só foi possível porque a Goodyear ampliou a janela de operação dos pneus, tanto para piso seco, como para piso molhado, através da utilização de compostos e de um design mais versáteis do que antes. Agora, a supressão dos cobertores de aquecimento representa mais um passo em frente para tornar o campeonato mais sustentável, ao mesmo tempo que introduz um novo desafio para as equipas enfrentarem.

Esta temporada, o campeonato visita sete circuitos em três continentes distintos, tendo início no histórico Sebring Raceway, no próximo fim de semana, com desafios colocados a pilotos, equipas e pneus muito variados. A maior alteração regulamentar que os pilotos este ano enfrentam é a supressão dos cobertores de aquecimento de pneus. Motivada pelos planos para tornar o campeonato mais sustentável, espera-se que tenha um impacto extremo na ação em pista.

Mike McGregor, Endurance Program Manager da Goodyear Racing, explica como a alteração regulamentar afetará as corridas: “É um emocionante novo desafio para pilotos e equipas. Do nosso ponto de vista, é provável que baralhe o pelotão de corrida para corrida, e que aumentem as oportunidades estratégicas. O efeito desta alteração regulamentar irá variar de forma extrema de circuito para circuito. Em climas mais quentes, como os de Sebring e do Bahrain, os pneus deverão alcançar a sua janela ótima de operação em duas voltas. Porém, em corridas com temperaturas mais baixas, irá existir uma diferença considerável. Os pilotos irão precisar de equilibrar a sobrecarga dos pneus nas primeiras voltas, à medida que as pressões estabilizam. Será mais importante gerir a superfície do pneu durante as primeiras voltas de corrida, e, ao não ter havido alteração, face ao ano passado, no número total de pneus que as equipas podem utilizar, as primeiras voltas de aquecimento dos pneus serão cruciais, dado que tal tem um enorme impacto sobre a respetiva pressão e, em última análise, sobre a aderência que o piloto sente. Durante as corridas, o overcut será mais potente, dado que os stints também serão prolongados, para reduzir o número de paragens nas boxes necessárias, particularmente em Le Mans”.

Como resultado das alterações regulamentares, a Goodyear e a FIA irão introduzir pressões mínimas dos pneus, e ângulos máximos de camber, para as equipas tirarem melhor partido da gestão dos pneus. Tal destina-se a garantir que as equipas não sejam demasiado agressivas com a afinação dos carros, em busca de um mais rápido aquecimento dos pneus.