WEC, Sebring, TL2: Alpine na frente, Filipe Albuquerque em terceiro | AutoSport

O segundo treino livre para as 1000 milhas de Sebring deu-nos a Alpine no topo da tabela de tempos. Matthieu Vaxiviere fez o tempo de 1:50.512 no Alpine A480 Gibson, assinando o melhor registo da sessão, que viu três LMP2 a terminarem no top5. O #23 da United Autosports, com Paul di Resta ao volante, ficou a 0.528 segundo da referência. Em terceiro lugar ficou o #22, também da United, com Filipe Albuquerque ao volante foi terceiro classificado.

O segundo melhor Hypercar foi o #8 da Toyota, em quinto, enquanto que o #7 da equipa nipónica envolveu-se num toque com o #28 da JOTA e não conseguiu melhor que o oitavo tempo. Por falar na JOTA, o #38 de António Félix da Costa foi nono, algo que é pouco preocupante para já, pois a equipa não costuma dar muito nas vistas nos treinos livres.

A GTE-Pro teve como líder da tabela o Porsche 911 RSR-19 #92 de Michael Christensen, com um tempo de 1:58.488, à frente do Chevrolet Corvette C8.R #64 de Nick Tandy por apenas 0,092 segundos. O tempo de 2:00.029 de David Pittard colocou o Aston Martin Vantage GTE #98 da NorthWest AMR no topo dos GTE-Am.

Foto: JB Photo / José Bispo