WEC, Sebring, TL1: Ryo Hirakawa coloca Toyota na frente da Ferrari | AutoSport

Ryo Hirakawa colocou o Toyota GR010 Hybrid #8 no topo da tabela de tempos no final da primeira sessão de treinos livres das 1000 Milhas de Sebring, prova de abertura do calendário do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC). O piloto japonês bateu os dois Ferrari 499P com um registo de volta rápida já perto do final da sessão de treinos, com o crono de 1:47.649s. O carro #51 italiano, que sofreu uma substituição de chassis antes do treino de abertura do fim de semana, com James Calado ao volante ficou a 0.286s de diferença do Toyota, tendo liderado a tabela de tempos durante parte da sessão.

Miguel Molina aos comandos do #50 ficou a 0.390s do tempo mais rápido.

Enquanto Sébastien Buemi e Brendon Hartley estiveram os comandos do Toyota #8, foi o Ferrari #51 que liderou a tabela de tempos, mas a menos de 5 minutos do final da sessão, Hirakawa voltou a colocar o carro nipónico no topo, algo que se sucede desde o Prólogo do fim de semana passado. Apesar dos japoneses se manterem mais rápidos do que o resto do pelotão, a Ferrari esteve mais próxima do que fez em todas as sessões dos testes coletivos.

Nos LMP2, Mirko Bortolotti foi o piloto mais rápido, registando o tempo de 1:50.074s aos comandos do Oreca #63 da Prema, 0.243s mais rápido do que conseguiu Robin Frijns no #31 da equipa belga WRT. Michelle Gatting marcou o ritmo nos LMGTE-Am e à imagem do Prólogo, manteve o Porsche 911 RSR-19 #85 da Iron Dames no topo da tabela de tempos desta classe, com a volta em 1:59.028s.

Horários:

Quarta-feira, 15 março

Treino Livre 1 – 14h55

Treino Livre 2 – 20h35

Quinta-feira, 16 março

Treino Livre 3 – 15h55

Qualificação – 22h30

Sexta-feira, 17 março

Corrida – 16h00

Foto: Toyota