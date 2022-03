WEC, Sebring, TL1: Romain Dumas coloca o Glickenhaus no topo da tabela de tempos | AutoSport

Romain Dumas foi o piloto mais rápido do primeiro treino livre da prova inaugural do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) no circuito de Sebring. O piloto da Glickenhaus estabeleceu o tempo de 1:49.738s na sua volta mais rápida, deixando o seu compatriota da Alpine, Matthieu Vaxiviere a 0.525s de diferença. Com o terceiro tempo mais rápido ficou o primeiro dos Toyota, com Sebastien Buemi ao volante do carro #8, a 0.529s do tempo de Dumas.

Ferdinand Habsburg, companheiro de equipa do piloto angolano Rui Andrade, registou o quarto melhor tempo e foi o mais rápido entre os LMP2, dando continuação ao bom desempenho que mostrou no Prólogo.

A carro #45 da Algarve Pro Racing foi o quinto mais rápido na classe LMP2 (9º melhor tempo absoluto), enquanto Paul di Resta, companheiro de equipa de Filipe Albuquerque no #22 da United Autosports, conquistou o sétimo melhor tempo da classe (11º absoluto) e o carro #38 da equipa Jota de António Félix da Costa terminou a primeira sessão de testes no 14º posto da tabela de tempos da classe.

Kevin Estre ao volante do Porsche #92 da Porsche GT Team, foi o piloto mais rápido entre os carros GTE da classe Pro, com o tempo de 1:58.827s, seguido do segundo carro da marca germânica. Nos Am foi também um Porsche a estabelecer o tempo mais rápido, com Matteo Cairoli aos comandos do #46 da Team Project 1.

A segunda sessão de treinos livres em Sebring realiza-se às 20h35 (em Portugal continental).

TEMPOS COMPLETOS – AQUI

Foto: JB Photopress/José Bispo