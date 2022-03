WEC, Sebring, Rui Andrade: “Segundo e terceiro é realmente bom para a equipa” | AutoSport

A WRT iniciou a temporada 2022 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA com um forte desempenho nas 1000 milhas de Sebring, com os dois carros no pódio da classe LMP2. Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast no carro #31 terminaram um segundo à frente dos colegas de equipa Ferdinand Habsburg/Norman Nato e o angolano Rui Andrade no carro da REALTEAM by WRT com o número #41.

Ambos os carros estavam em disputa pela vitória nas fases finais da corrida, mas uma tempestade que se aproximou da pista obrigou a direção da corrida a parar a prova antes do final.

O angolano Rui Andrade estava feliz após a sua primeira corrida pela equipa. “Estou feliz com o terceiro lugar, depois de uma longa e dura corrida. A equipa e os meus companheiros fizeram um excelente trabalho, e foi uma estreia conjunta positiva. Segundo e terceiro é realmente bom para a equipa e agora sabemos onde podemos melhorar para sermos ainda mais competitivos”.

Rui Andrade estará aos comandos do Oreca LMP2 da Tower Motorsport na segunda prova do IMSA, no mesmo circuito da prova inaugural do WEC, para as 12 horas de Sebring.