WEC, Sebring: Primeira hora marcada por incidente | AutoSport

O Ferrari 499P #50 manteve a liderança do pelotão do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) após a bandeira verde das 1000 Milhas de Sebring, seguido dos dois Toyota GR010 HYBRID. No entanto, à volta 5, Luis Perez Companc perdeu o controlo do Ferrari 488 GTE Evo #83 e bateu nas proteções do traçado norte-americano, capotando logo de seguida. Esta situação levou à entrada do Safety Car em pista, com a Ferrari a decidir parar os seus dois Hypercar, regressando à pista o carro 50 no oitavo posto e o #51 na nona posição, no meio dos LMP2s, enquanto os Toyotas #8 e #7 passaram a lidera na frente do Porsche 963 #6 e Cadillac V-Series.R #2.

Ainda antes do Safety Car entrar em pista, o Peugeot 9X8 #94 teve de parar na box da equipa francesa e só regressou pouco antes da corrida regressar à condição de bandeira verde. Também o Glickenhaus 007 teve alguns problemas, mas continua em pista.

Em LMP2 é Oliver Jarvis no Oreca #23 da United Autosports quem lidera a classe, enquanto o #22 de Filipe Albuquerque, ainda que o piloto luso não esteja ao volante, é segundo classificado. Nos GTE-Am é o Aston Martin VANTAGE AMR #777 que lidera, mas porque Tomonobu Fujii não parou na box durante o SC, enquanto todos os outros o fizeram.

SAFETY CAR 🟡



The #83 Richard Mille AF Corse crashes out of the race. Driver OK.#WEC #1000MSebring pic.twitter.com/CBfkFhYv8Q — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 17, 2023