WEC, Sebring: Nicolas Lapierre conquista pole position; Filipe Albuquerque foi segundo nos LMP2 | AutoSport

Nicolas Lapierre (Alpine) conquistou a pole position para as 1000 milhas de Sebring com mais de 1 segundo de vantagem para Olivier Pla (Glickenhaus), com o tempo de 1:47.407s.

O Toyota #8, com Brendan Hartley ao volante, foi o quarto qualificado, atrás de Nicklas Nielsen, que assumiu a primeira posição entre os LMP2 para AF Corse com o tempo 1:49.014s.

Filipe Albuquerque terminou a sessão de qualificação no segundo posto da classe LMP2, a 0.171s do tempo da pole de Nielsen.

Também em LMP2, António Félix da Costa vai partir da oitava posição da grelha e o piloto angolano Rui Andrade da quinta posição. O carro #45 da Algarve Pro Racing vai partir da 14ª posição da grelha desta classe.

Michael Christensen voltou a liderar a classe LMGTE Pro depois de definir o melhor tempo de 1:57.448s no Porsche 911 RSR #92. O tempo de 1:57.672s por Gimmi Bruni garantiu outro Porsche na linha da frente nesta classe. Na categoria LMGTE Am o #46 da Team Project 1 com Matteo Cairoli ao volante foi o mais rápido da sessão de qualificação.

As 1000 milhas de Sebring têm início hoje às 16 horas (em Portugal continental).

RESULTADOS COMPLETOS – AQUI

Foto: JB Photopress/José Bispo