WEC, Sebring, Horários: Treino Livre 1 às 14h55 | AutoSport

Numa altura de grande interesse no endurance, o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) está prestes a arrancar com esperança redobrada em assistirmos a temporada altamente competitiva.

Em ano de centenário das 24 Horas de Le Mans, o WEC está em crescimento, acompanhando o interesse generalizado dos construtores de automóveis pela nova regulamentação da categoria principal da competição e a convergência com o campeonato norte-americano de endurance sob égide da IMSA. A classe Hypercar, a categoria rainha do mundial, é por razões óbvias, onde recaem as maiores atenções. Para a nova temporada, Ferrari, Porsche, Cadillac e Vanwall juntam os seus protótipos aos já estabelecidos Toyota, Glickenhaus e Peugeot, apesar do 9X8 dos franceses fazer apenas agora temporada completa do WEC, depois de terem competido nas três últimas provas de 2022. A Alpine, que levou a luta pelo título da classe principal com a Toyota até aos últimos momentos na temporada passada, vai disputar a classe LMP2 antes de regressar em 2024 à Hypercar com o seu novíssimo protótipo, assim como a Lamborghini o irá fazer.

Sebring International Raceway

17 curvas, 6.019 metros

Horários:

Quarta-feira, 15 março

Treino Livre 1 – 14h55

Treino Livre 2 – 20h35

Quinta-feira, 16 março

Treino Livre 3 – 15h55

Qualificação – 22h30

Sexta-feira, 17 março

Corrida – 16h00