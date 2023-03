WEC, Sebring: Floyd Vanwall pode ficar satisfeita | AutoSport

A Floyd Vanwall Racing Team levou o Vanwall Vandervell 680 até ao final das 1000 Milhas de Sebring sem problemas de fiabilidade no Hypercar não-híbrido, sempre na retaguarda do pelotão da classe principal do WEC, a Hypercar e embora se registe um incidente com um dos Peugeot na curva 17, que causou danos na retaguarda do protótipo e o atrasou, ao contrário dos seus concorrentes mais diretos, a Glickenhaus, conseguiram terminar a corrida na primeira prova de fogo. É por isso que o resultado não foi o mais interessante para a equipa, mas sim o facto de ter ultrapassado o primeiro grande desafio do WEC. Veremos como será daqui para a frente se a tripulação, constituída por Tom Dillmann, Esteban Guerrieri e Jacques Villeneuve, terá os meios técnicos necessários para se baterem com a Glickenhaus e as estruturas privadas que vão aparecer mais à frente na temporada e que aumentarão o pelotão da Hypercar.

Foto: FIA WEC/FocusPackMedia/Tim Hearn