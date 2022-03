WEC, Sebring: Filipe Albuquerque termina Prólogo no topo da tabela de tempos | AutoSport

Os carros LMP2 provaram estar rápidos no Prólogo em Sebring, que serve de teste conjunto para a próxima época do Campeonato do Mundo de Resistência. O carro de Filipe Albuquerque foi um dos que esteve em destaque antes do arranque a sério da competição.

Foi o piloto da Toyota, Jose Maria Lopez, que liderou a sessão de abertura do Prólogo do WEC em Sebring, realizado uma semana antes da prova inaugural do campeonato no mesmo circuito, mas a sessão foi limitada devido à chuva forte. Lopez marcou o ritmo com um tempo de 1:51.223s no Toyota #7, mais rápido 0,417s do LMP2 #41 da Realteam by WRT pilotado por Ferdinand Habsburg.Nicolas Lapierre colocou o Hypercar da Alpine no terceiro lugar com um tempo de 1:51.703, oito centésimos à frente de Robin Frijns no #31 da WRT.

O #38 de António Félix da Costa terminou no sexto posto e Filipe Albuquerque no carro da United Autosports no sétimo.

A Porsche ficou em primeiro e segundo lugar na categoria GTE-Pro e outro Porsche 911 RSR-19 também liderou na classe GTE-Am, cortesia de Matteo Cairoli no #46.

Robert Kubica mostrou andamento

Robert Kubica colocou o LMP2 da Prema Orlen no topo da tabela de tempos na segunda sessão do Prólogo. Kubica superiorizou-se aos Hypercar com o registo de 1:49.084s ao volante do Oreca 07 que partilha com Louis Deletraz e Lorenzo Colombo. Matthieu Vaxiviere, da Alpine, estabeleceu o melhor tempo entre os Hypercar, mas ficou a 0,126s da marca de Kubica.

Enquanto Kubica estabelecia o tempo mais rápido, outras equipas completaram mais de 70 voltas ao traçado da Flórida, trabalhando nos seus programas e configurações antes das 1000 milhas do próximo fim de semana.

Os carros dos dois pilotos portugueses ficaram mais afastados do topo da tabela de tempos na segunda sessão de testes.

A Porsche, através de Kevin Estre, voltou a liderar entre os GT’s, secundado pelo único Chevrolet Corvette C8.R inscrito. Giancarlo Fisichella liderou entre os GTE-Am.

Na terceira sessão, foi Ferdinand Habsburg quem colocou o LMP2 da Realteam by WRT no topo da tabela de tempos, com três LMP2 à frente de um Hypercar.

Enquanto Habsburg liderou a tabela de tempos com o #41 o segundo carro da WRT, o #31 com Rene Rast ao volante, foi o segundo mais rápido. Will Owen, companheiro de Filipe Albuquerque foi o terceiro mais rápido.

Atrás dos três carros LMP2, Matthieu Vaxiviere terminou na quarta posição e como o Hypercar mais rápido.

Michael Christensen da Porsche fixou o tempo mais rápido entre os GTE-Pro e Sebastian Priaulx e Matteo Cairoli, ao volante de dois Porsche de equipas diferentes, registaram o mesmo tempo de volta. Priaulx fixou pela primeira vez o tempo 1:57:573s pela Dempsey-Proton Racing, apenas para o #46 da Project 1 de Cairoli, o igualar mais tarde.

#22 da United com melhor tempo

A sessão final do Prólogo começou com um acidente grave. O incidente aconteceu com Brendon Iribe no Porsche #56 da Team Project 1, que bateu forte contra a proteção de betão que destruiu o carro. O piloto ficou bem, mas a equipa tem de encontrar uma solução para conseguir colocar o carro em pista no próximo fim de semana.

O carro mais rápido da sessão foi o #22 da United Autosports Oreca, pilotado por Filipe Albuquerque. Foi a terceira de quatro sessões do Prólogo a ser liderada por um carro LMP2.

O segundo mais rápido da sessão foi o Hypercar da Alpine, a pouco menos de dois décimos da marca de Albuquerque. Os LMP2 #31 da WRT, #9 da Prema e #23 United completaram o top 5 antes do segundo Hypercar, o #708 da Glickenhaus, o sexto mais rápido da sessão.

Nos GTE Pro foi o Corvette #64 Corvette o mais rápido e nos GTE AM foi novamente o Porsche #77 da Dempsey Proton a definir o tempo mais rápido à frente do Porsche #46 da Project 1.

Terminado o Prólogo, a próxima sessão em pista para os carros do WEC é o treino livre 1 das 1000 milhas de Sebring, esta quarta-feira, com a corrida a ter início às 16 horas (de Portugal continental) de domingo, dia 18.

Melhores tempos no Prólogo por classe:

A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE Alpine A480 – Gibson Hypercar 1:48.617 R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO Oreca 07 – Gibson LMP2 1:48.089 M. CHRISTENSEN / K. ESTRE Porsche 911 RSR – 19 GTE-Pro 1:55.315 C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL / M. GIDLEY Porsche 911 RSR – 19 GTE-Am 1:57.573 F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA Oreca 07 – Gibson LMP2 Pro/Am 1:49.345

