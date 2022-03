WEC, Sebring, Filipe Albuquerque: “bandeira vermelha na qualificação impediu-nos de lutar pela pole position” | AutoSport

Filipe Albuquerque vai largar para a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Resistência no segundo lugar da grelha da classe LMP2, depois de ter sido o segundo mais rápido na sessão de qualificação. O piloto português está otimista quanto a um bom resultado numa corrida que será composta por oito horas de competição.

Depois do título conquistado em 2020 entre os LMP2, os objetivos do piloto português e dos seus companheiros de equipa na United Autosports, Phil Hanson e Will Owen passam por começar a vencer logo no início do ano: “Infelizmente uma bandeira vermelha na qualificação impediu-nos de lutar pela ‘pole position, mas estar na linha da frente já é muito bom. Vamos ter oito longas horas pela frente, mas se tudo correr bem vamos estar na luta pela vitória”, começou por referir Albuquerque.

Caberá ao piloto português efetuar o arranque para a prova que terá lugar ao final do dia de hoje: “O espírito na equipa é muito motivador. Estamos todos otimistas. O Oreca está com uma excelente performance, nós pilotos estamos com um excelente andamento, sempre muito equilibrados, o que nos abre boas perspetivas. Estou mesmo com muita vontade de dar início, até porque o meu fim-de-semana não vai terminar com esta corrida, há mais uma a disputar para o Campeonato Norte Americano de Resistência. É um fim-de-semana ‘non-stop’”, concluiu Filipe Albuquerque.

A corrida das 1000 milhas de Sebring tem início às 16 horas (em Portugal continental).