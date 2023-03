WEC, Sebring: Ferrari satisfeita com primeira corrida | AutoSport

É o ponto de maior destaque na primeira corrida do ano, em Sebring. A Ferrari espantou com os seus níveis de competitividade e fiabilidade e no final da prova, estava visivelmente satisfeita com o resultado obtido.

O chefe da Ferrari para competição GT e Sportscar Ferdinando Cannizzo disse aos jornalistas que os objetivos principais foram alcançados e que a Ferrari procura agora analisar a primeira corrida e entender o que pode ser melhorado.

“Este era o objetivo da primeira corrida para nós, o máximo que conseguimos alcançar na nossa opinião”, disse ele sobre o pódio. “O segundo objetivo era levar dois carros até ao final da corrida, de modo que a fiabilidade foi muito boa. Dois carros sem problemas [mecânicos], primeiro alvo. Segundo, o pódio. Temos de estar felizes. Definitivamente foi uma corrida muito dura. A Toyota provou que a experiência tem valor, por isso precisamos reagir a isso, recolher mais experiência e analisar os dados para ver o que podemos fazer melhor. Penso que há muitas coisas que podemos melhorar, mas isto era algo que esperávamos. Penso que se olharmos para os outros estreantes, eles tiveram mais alguns problemas do que nós. Por isso eu diria que, como primeira corrida, não foi mau e, provavelmente, houve coisas que podíamos ter feito melhor e que vamos melhorar no futuro.”