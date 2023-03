WEC, Sebring: Ferrari faz a pole na sua primeira qualificação | AutoSport

Começou da melhor forma a aventura da Ferrari no WEC na categoria LMH. A Scuderia conseguiu a pole para a corrida de amanhã, as mil milhas de Sebring.

Depois de no terceiro treino, em que a Toyota voltou a fazer o melhor tempo com o #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez), na qualificação foi a Ferrari a levar a melhor. O #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) de Antonio Fuoco ficou com o melhor registo, 1:45.067 e ficou à frente do Toyota #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) de Brendon Hartley. 0.214 seg. separaram o primeiro do segundo com o Toyota #7 de Kamui Kobayashi a ficar a 0.48 seg. da pole, em terceiro lugar.

O segundo Ferrari, o #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi) ficou na quarta posição e o Cadillac #02 (E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook) completaram o top 5. Os dois Porsches ficaram em sexto e sétimo, à frente dos dois Peugeot, com o Glickenhaus e o Vanwall a ficarem nas últimas posições.

Em LMP2, Oliver Jarvis, no Oreca #23 fez a pole pela United Autosports. Com o tempo 1:49.974, Jarvis ficou à frente de Pietro Fittipaldi por 0,093 segundos no #28 da JOTA. Atrás de Fittipaldi ficou Robin Frijns no #31 da WRT, enquanto o #22 de Filipe Albuquerque ficou-se pela sétima posição.

Sarah Bovy fez a pole em LMGTE-AM no Porsche 911 RSR – 19 #85 (S. Bovy / M. Gatting / R. Frey)da Iron Dames ficando à frente de Ben Keating no Corvette #33 (B. Keating / N. Varrone / N. Catsburg).



Tempos Online AQUI