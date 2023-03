WEC, Sebring: Ferrari começou bem | AutoSport

Apesar do resultado, a Ferrari começou muito bem neste regresso ao endurance. A equipa italiana alcançou a primeira pole na primeira corrida, o que mostra bem da velocidade do 499P, mais ainda num traçado tão específico quanto o de Sebring, mas as corridas de endurance são muito mais do que a qualificação.

É certo que a Ferrari optou por uma estratégia diferente, chamando os dois Ferrari para as boxes aquando do primeiro Full Course Yellow, o que os colocou no meio das lutas dos LMP2 e, por conseguinte, os atrasou, enquanto os Toyota se afastaram na frente. Enfrentaram também alguns contratempos (um incidente do carro #51 e uma penalização do #50) que os afastaram da luta peloa vitória, sem contar com a maior força dos Toyota. Mas um pódio na primeira corrida é um bom resultado.

Melhor que o pódio, foi a Ferrari entender que fez um excelente trabalho de casa. Comparando com as restantes estreantes na categoria Hypercar do WEC, a Ferrari apresentou-se melhor e com mais argumentos, dando motivos de ânimo para os tifosi.