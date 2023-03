WEC, Sebring: Boa estreia da Cadillac | AutoSport

Foi uma boa corrida do Cadillac V-Series.R na prova de abertura do WEC, apesar de não terem conseguido alcançar o Ferrari 499P #51 e assim, conquistar o pódio. Foram o melhor LMDh da classe Hypercar, batendo os Porsche neste particular. Só pode ter sido uma estreia positiva para a equipa da Cadillac Racing, uma vez que perderam tempo para os carros da frente quando tiveram de cumprir um ‘drive through’ na segunda hora de corrida. No final ficaram a cerca de 10 segundos do pódio, numa corrida em que a estrutura ficou satisfeita com aquilo que fizeram e com os dados que recolheram, que servem não apenas para o desenvolvimento do carro no campeonato do Mundo, mas também na competição da IMSA. A Cadillac parece ter ficado convencida com o resultado alcançado, mas Sebring é uma pista onde este LMDh testou muito e “conhecem” bem, ao contrário do que acontecerá noutras pistas do mundial, por isso seria expectável poderem alcançar um bom resultado. O quarto posto não o deixa de ser, mas a Ferrari surpreendeu com o desempenho do 499P na pista da Flórida. A equipa norte-americana quer experimentar mais circuitos europeus para perceber melhor o comportamento do seu carro em traçados com outras características.

Foto: FocusPackMedia/Gabi Tomescu