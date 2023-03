WEC, Sebring, Antonio Fuoco: Conquista da pole position é “inacreditável” | AutoSport

A Ferrari celebrou o seu regresso à classe rainha do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) após meio século, com a conquista da pole position para as 1000 Milhas de Sebring com o Ferrari 499P #50 conduzido por Antonio Fuoco. A qualificação da Ferrari AF Corse ficou ainda marcada com o quarto lugar alcançado por Alessandro Pier Guidi no Hypercar número 51, que parte atrás dos dois Toyota

Fuoco registou o tempo de 1:45′.067s, com uma diferença de 0.214s para o Toyota #8, assegurando a pole position para a tripulação #50, que inclui ainda Miguel Molina e Nicklas Nielsen. O último Ferrari a partir da primeira posição da grelha de partida na classe superior do endurance foi o 312 PB de Arturo Merzario e Carlos Pace, nas 24 Horas de Le Mans de 1973.

“Conquistar a pole position é verdadeiramente inacreditável”, afirmou Antonio Fuoco. “Quero agradecer a toda a equipa envolvida aqui e em Maranello pelo extraordinário esforço dos últimos oito meses. Estou orgulhoso de todos eles, e mal posso esperar para competir. Amanhã, partiremos da pole position e tentaremos fazer o nosso melhor, sabendo que a corrida será longa e numa pista como Sebring que é muito exigente para o carro. Dadas as altas temperaturas da tarde, a gestão dos pneus será um fator crucial na corrida”.

As 1000 Milhas de Sebring arrancam às 17 horas (em Portugal continental) de hoje.