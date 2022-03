WEC, Sebring: Alpine vence corrida encurtada; portugueses azarados, terminam fora do pódio | AutoSport

O Alpine #36 (A. Negrão / N. Lapierre / M. Vaxivier) dominou e venceu a prova inaugural do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, que terminou sob bandeira vermelha devido às condições meteorológicas quando faltava cerca de uma hora para o seu final. O único Toyota (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) a terminar a prova – depois do abandono do carro #7 dos nipónicos por acidente – conquistou o segundo posto da geral e da classe Hypercar a 19.846s dos vencedores. O Glickenhaus #708 (O. Pla / R. Dumas / R. Briscoe) fechou o pódio no final da corrida.

Muito azar para os portugueses envolvidos na corrida. Filipe Albuquerque no Oreca #22 da United, esteve nos lugares da frente e liderou parte da corrida, mas depois do acidente de Jose Maria Lopez (Toyota #7), o carro passou para posições longe da frente e quando Will Owen estava aos comandos do carro, a equipa teve de alterar a sua estratégia com problemas de degradação dos pneus. Com o final da corrida antecipado, o carro #22 terminou no 10º posto da geral, 7º entre os LMP2.

António Félix da Costa e os seus companheiros de equipa do Oreca #38 da Jota, estiveram afastados da luta pela vitória nos LMP2, numa tentativa de fazerem uma corrida de trás para a frente. Terminaram no sexto posto da classe, nono da geral.

O carro #45 da Algarve Pro Racing terminou no 14º posto da geral, 11º entre os LMP2, mas S. Thomas / J. Allen / R. Binder subiram ao pódio entre as tripulações dos LMP2 Pro-Am, no terceiro posto.

Quem também subiu ao pódio nos LMP2 foi Rui Andrade, o piloto angolano que juntamente com Ferdinand Habsburg e Norman Nato, terminou no terceiro lugar.

Nos LMP2 venceu a tripulação do United #23 (P. Di Resta / O. Jarvis / J. Pierson), com 25.410s de diferença para o Oreca #31 da WRT (S. Gelael / R. Frijns / R. Rast) e no terceiro posto ficou o já referido carro #41 de Rui Andrade.

Em GTE-Pro a Porsche recuperou a liderança à Corvette Racing no reinício da corrida após o acidente de Lopez. O Chevrolet Corvette #64 herdou a liderança da corrida nas primeiras horas, quando os dois Porsche foram penalizados por causa dos procedimentos de largada.

Tommy Milner liderava no reinício, mas o Corvette C8.R #64 foi ultrapassado pelo Porsche 911 RSR-19 #92 conduzido por Kevin Estre pouco depois e a classificação da classe não sofreu alterações até ao final da prova, com o segundo Porsche (G. Bruni / R. Lietz) a fechar o pódio.

Nos GTE-Am a NorthWest AMR dominou a corrida e terminou a corrida com o seu Aston Martin Vantage AMR #98 (P. Dalla Lana / D. Pittard / N. Thiim) no primeiro posto da classe, seguido do Aston Martin # 33 da TF Sport (B. Keating / F. Latorre / M. Sørensen) e o Porsche #56 da Team Project 1 (B. Iribe / O. Millroy / B. Barnicoat) a fechar o pódio nesta classe.

RESULTADOS COMPLETOS – AQUI

Foto: JB Photopress/José Bispo