WEC, Sebring: Acidente forte de Jose Maria Lopez levou ao abandono do Toyota #7 | AutoSport

Um grave acidente de Jose Maria Lopez levou ao abandono do carro #7 da Toyota e à paragem das 1000 milhas de Sebring quando decorria a 112ª volta. Lopez, que foi visto no centro médico do circuito e está bem fisicamente, na tentativa de ultrapassar o Porsche #88 da Dempsey Proton com Julien Andlauer ao volante, bateu no carro de GT e saiu de pista. O argentino conseguiu voltar à pista, aparentemente sem muitos danos no Toyota, mas poucos metros depois, e conforme o piloto acelerou, o carro seguiu em frente numa curva e bateu contra a barreira dos pneus, capotando.