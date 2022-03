WEC, Sebring, 2 Horas: Filipe Albuquerque lidera entre os LMP2 e Alpine nos Hypercars | AutoSport

O Alpine #36 lidera as 1000 milhas de Sebring, prova inaugural do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, após as primeiras duas horas de corrida, seguido dos dois Toyota, que tiveram algumas dificuldades em ultrapassar o Glickenhaus 007. Todos os Hypercars rodam na mesma volta.

Nas voltas iniciais das 1000 milhas de Sebring, Filipe Albuquerque (United Autosports) saltou para a liderança da classe LMP2 e até de dois Hypercars, ultrapassando Nicklas Nielsen no carro da AF Corse, que depois de perder o contacto com o carro do piloto português, foi perseguido pelo segundo carro da United, pilotado por Paul di Resta.

Entre os Hypercars, Matthieu Vaxiviere no Alpine #36 manteve a liderança, aumentando a vantagem volta a volta para o Glickenhaus 007#708.

Entre o pelotão GTE-Pro, eram carros da Porsche que lideraram nos primeiros instantes. O Porsche #92 com Kevin Estre estava na frente entre os Pro e no GTE-Am Paul Dalla Lana no Aston Martin Vantage da Northwest AMR.

Com as paragens, a United Autosports conseguiu colocar o segundo LMP2, o #23, na vice-liderança da classe e lideram desta forma à passagem pelas duas horas iniciais.

Ainda em LMP2, o Oreca #38 da Jota, que tem o português António Félix da Costa na tripulação do carro, é neste momento oitavo da classe e o carro da equipa portuguesa Algarve Pro Racing é 12º com Rene Binder ao volante. O carro #41 da WRT, com o angolano Rui Andrade na equipa, ocupa o quarto posto. Nos GTE-Pro é o Chevrolet Corvette #64, com Tommy Milner aos comandos, é o líder da classe, depois dos dois Porsche da equipa oficial terem sido penalizados. Ainda assim, o Porsche #92 segue a menos de 10 segundos do Corvette.

Nos Am, é ainda o Aston Martin Vantage da Northwest AMR que lidera, novamente com Dalla Lana ao volante.

TEMPOS ONLINE – AQUI

Foto: JB Photopress/José Bispo