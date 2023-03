WEC, Sebring (1/7): Classificações/Resultados/Campeonatos | AutoSport

A Toyota colocou os seus dois Hypercar nas duas primeiras posições da primeira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as 1000 Milhas de Sebring, dominando a corrida desde a primeira hora. Na estreia do Ferrari 499P, a tripulação do carro #50 alcançou o pódio. Nos LMP2 triunfou o Oreca #48 da Hertz Team JOTA, que não conta para o troféu desta classe (esperam pela entrega do Porsche 963 para competir na Hypercar), passando Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa do #22 a liderar a classificação geral. Em GTE-Am a vitória foi conquistada pelo Chevrolet Corvette C8.R #33.

Classificação das 1000 Milhas de Sebring:

POS # Equipa Pilotos Carro Classe Voltas Tempo/Dif. 1 7 Toyota Gazoo Racing Mike CONWAY/Kamui KOBAYASHI/Jose Maria LOPEZ Toyota GR010 HYBRID HYPERCAR 239 8:00:19.877 2 8 Toyota Gazoo Racing Sébastien BUEMI/Brendon HARTLEY/Ryo HIRAKAWA Toyota GR010 HYBRID HYPERCAR 239 2.168 3 50 Ferrari AF Corse Antonio FUOCO/Miguel MOLINA/Nicklas NIELSEN Ferrari 499P HYPERCAR 237 2 voltas 4 2 Cadillac Racing Earl BAMBER/Alex LYNN/ Cadillac V-Series.R HYPERCAR 237 2 voltas 5 5 Porsche Penske Motorsport Dane CAMERON/Michael CHRISTENSEN/Frédéric MAKOWIECKI Porsche 963 HYPERCAR 235 4 voltas 6 6 Porsche Penske Motorsport Kévin ESTRE/André LOTTERER/Laurens VANTHOOR Porsche 963 HYPERCAR 235 4 voltas 7 48 Hertz Team JOTA David BECKMANN/Yifei YE/William STEVENS Oreca 07 – Gibson LMP2 230 9 voltas 8 22 United Autosports Frederick LUBIN/Philip HANSON/Filipe ALBUQUERQUE Oreca 07 – Gibson LMP2 230 9 voltas 9 63 Prema Racing Doriane PIN/Mirko BORTOLOTTI/Daniil KVYAT Oreca 07 – Gibson LMP2 230 9 voltas 10 34 Inter Europol Competition Jakub SMIECHOWSKI/Fabio SCHERER/Albert COSTA Oreca 07 – Gibson LMP2 230 9 voltas 11 41 Team WRT Rui ANDRADE/Robert KUBICA/Louis DELÉTRAZ Oreca 07 – Gibson LMP2 230 9 voltas 12 28 JOTA David HEINEMEIER-HANSSON/Pietro FITTIPALDI/Oliver RASMUSSEN Oreca 07 – Gibson LMP2 230 9 voltas 13 31 Team WRT Sean GELAEL/Ferdinand HABSBURG/Robin FRIJNS Oreca 07 – Gibson LMP2 230 9 voltas 14 9 Prema Racing Filip UGRAN/Bent VISCAAL/Andrea CALDARELLI Oreca 07 – Gibson LMP2 229 10 voltas 15 51 Ferrari AF Corse Alessandro PIER GUIDI/James CALADO/Antonio GIOVINAZZI Ferrari 499P HYPERCAR 228 11 voltas 16 36 Alpine Elf Team Matthieu VAXIVIERE/Julien CANAL/Charles MILESI Oreca 07 – Gibson LMP2 228 11 voltas 17 33 Corvette Racing Ben KEATING/Nicolas VARRONE/Nicky CATSBURG Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Am 221 18 voltas 18 77 Dempsey – Proton Racing Christian RIED/Mikkel PEDERSEN/Julien ANDLAUER Porsche 911 RSR – 19 LMGTE Am 219 20 voltas 19 57 Kessel Racing Takeshi KIMURA/Scott HUFFAKER/Daniel SERRA Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am 219 20 voltas 20 21 AF Corse Stefano COSTANTINI/Simon MANN/Ulysse DE PAUW Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am 219 20 voltas 21 54 AF Corse Thomas FLOHR/Francesco CASTELLACCI/Davide RIGON Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am 219 20 voltas 22 60 Iron Lynx Claudio SCHIAVONI/Matteo CRESSONI/Alessio PICARIELLO Porsche 911 RSR – 19 LMGTE Am 219 20 voltas 23 86 GR Racing Michael WAINWRIGHT/Riccardo PERA/Benjamin BARKER Porsche 911 RSR – 19 LMGTE Am 218 21 voltas 24 85 Iron Dames Sarah BOVY/Michelle GATTING/Rahel FREY Porsche 911 RSR – 19 LMGTE Am 218 21 voltas 25 10 Vector Sport Ryan CULLEN/Matthias KAISER/Gabriel AUBRY Oreca 07 – Gibson LMP2 218 21 voltas 26 25 ORT by TF Ahmad AL HARTHY/Michael DINAN/Charlie EASTWOOD Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am 217 22 voltas 27 777 D’Station Racing Satoshi HOSHINO/Casper STEVENSON/Tomonobu FUJII Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am 217 22 voltas 28 98 Northwest AMR Paul DALLA LANA/Axcil JEFFERIES/Nicki THIIM Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am 216 23 voltas 29 56 Project 1 – AO PJ HYETT/Gunnar JEANNETTE/Matteo CAIROLI Porsche 911 RSR – 19 LMGTE Am 215 24 voltas 30 4 Floyd Vanwall Racing Team Tom DILLMANN/Esteban GUERRIERI/Jacques VILLENEUVE Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 215 24 voltas 31 93 Peugeot TotalEnergies Paul DI RESTA/Mikkel JENSEN/Jean-Éric VERGNE Peugeot 9X8 HYPERCAR 213 26 voltas NC 94 Peugeot TotalEnergies Loïc DUVAL/Gustavo MENEZES/Nico MÜLLER Peugeot 9X8 HYPERCAR 141 98 voltas NC 35 Alpine Elf Team André NEGRÃO/Memo ROJAS/Olli CALDWELL Oreca 07 – Gibson LMP2 139 100 voltas NC 23 United Autosports Joshua PIERSON/Tom BLOMQVIST/Oliver JARVIS Oreca 07 – Gibson LMP2 91 148 voltas NC 708 Glickenhaus Racing Romain DUMAS/Ryan BRISCOE/Olivier PLA Glickenhaus 007 HYPERCAR 62 177 voltas NC 83 Richard Mille AF Corse Luis PEREZ COMPANC/Lilou WADOUX/Alessio ROVERA Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Am 4 235 voltas

Após a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, as classificações ficam assim ordenadas:

Por pilotos, Hypercar

Por equipas, Hypercar

Por pilotos, Troféu LMP2

Por equipas, Troféu LMP2

Por pilotos, Troféu LMGTE-Am

Por equipas, Troféu LMGTE-Am