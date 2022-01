WEC: Sebastien Ogier voltou a testar o Hypercar da Toyota | AutoSport

Depois de ter participado no Rali de Monte Carlo, Sebastien Ogier apanhou um avião e foi até Aragão para voltar a testar o GR010 da Toyota, máquina do WEC, com a qual espera competir em breve.

Depois de ter feito o primeiro teste no Bahrein, em Novembro, o piloto francês juntou-se à equipa do WEC para três dias de testes no Motorland, que arrancaram no domingo. Foi um dos sete pilotos presentes no primeiro teste do ano da Toyota. Mike Conway, Jose Maria Lopez e o atual diretor da equipa Toyota, Kamui Kobayashi estão “de serviço ” em Daytona pelo que não puderam estar presentes.

Ogier não deverá ter lugar na Toyota a curto prazo, pois a equipa não tenciona mudar os planos, nem ter um terceiro carro em Le Mans. No entanto o francês tem aproveitado estas oportunidades para se ambientar a esta nova realidade, devendo estar para breve o anúncio do que tenciona fazer este ano. Ogier apenas tinha confirmado a presença no Monte Carlo, mas já afirmou que poderá estar presente no Rali de Portugal. Assim é mais uma data que o francês deverá ter ocupada. É expectável que Ogier faça uma época em LMP2 no WEC ou no ELMS. O calendário do WEC tem duas sobreposições com o calendário do WRC: Fuji e o Rally da Acrópole na Grécia; e Bahrein e Rally Japão. O ELMS não tem nenhuma sobreposição, mas três das suas seis rondas são em fins-de-semana antes dos eventos do WRC.