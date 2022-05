WEC, Sébastien Ogier: “saí de Spa um homem feliz” | AutoSport

Não há-de demorar muito, Sébastien Ogier está de regresso ao nosso país para o Rali de Portugal, mas no fim de semana passado, o francês correu no WEC em Spa, onde a sua equipa a Richard Mille Racing Team obteve os primeiros pontos da temporada, na LMP2.

A equipa liderada por Charles Milesi subiu progressivamente na ordem e viu o seu líder ficar com o seu segundo Top 10 na qualificação.

Foi já com uma forte ‘batelada’ de água cair sobre a pista que Sébastien Ogier assumiu o comando do Oreca. O oito vezes campeão mundial de ralis não se intimidou com os incidentes à sua frente e passou por dois rivais na sua primeira volta em condições de bandeira verde antes de se acomodar a um ritmo que estava ao nível de alguns dos pilotos mais experientes. Contudo, apanhado pela visibilidade reduzida devido à muita chuva, danificou a extremidade dianteira do seu protótipo durante uma excursão através da gravilha. Depois, continuou meticulosamente o seu processo de aprendizagem, mostrando um progresso constante até Lilou Wadoux o substituir: “Há aspetos positivos a retirar desta corrida. Foi uma experiência bastante interessante. Foi a minha primeira vez a conduzir à chuva com este tipo de carro, por isso houve um pouco de ansiedade.

No final, fiz todas as minhas voltas em condições por vezes muito precárias. Senti-me bem, e acho que fiz alguns bons tempos. Também cometi erros, o que faz parte do processo de aprendizagem.

O principal foi terminar, percorrer os quilómetros e ganhar experiência, o que será importante quando chegarmos a Le Mans. É bom marcar os nossos primeiros pontos na categoria, e saí de Spa um homem feliz” disse Sébastien Ogier.