WEC: Sebastien Ogier poderá fazer o “rookie test”, no Bahrein | AutoSport

Sebastien Ogier poderá fazer o teste para estreantes do WEC no Bahrein, no final da época do mundial de endurance.

O piloto de WRC que não continuará a tempo inteiro no mundial de ralis, já mostrou interesse em experimentar outras sensações e um teste no GR010 poderá estar na calha para o francês que ainda não definiu os planos para o futuro preferindo esperar por este teste e entender o que lhe pode trazer.

O diretor técnico da Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, explicou que as conversações sobre a ideia estavam a progredir.

“É algo que estamos a considerar, tê-lo a correr no teste para estreantes”, disse ele. “Está a aproximar-se da confirmação, mas ainda não está totalmente confirmado”.

Apesar de Ogier não fazer planos para a próxima época, a hipótese de ter um lugar no WEC é, pela lógica, remota. Há muitos pilotos com experiência e provas dadas no endurance e a Toyota está bem servida de pilotos pelo que é complicado antever uma vaga para francês que, no entanto, quer fazer primeiro o teste para decidir o seu futuro:

“Está muito dependente do que me vai acontecer no WEC e isso vai levar tempo até eu saber”, disse Ogier antes do Ypres Rally Bélgica deste fim-de-semana. “Farei um teste em Novembro com o carro do WEC e acredito que depois disso poderei dizer um pouco mais”.

O teste poderá ser assim uma manobra de marketing, com o objetivo de entender o potencial de Ogier nas pistas. Se o teste for positivo, então Ogier talvez se volte mais para as pistas. Mas mais que isto, nesta fase, é difícil.