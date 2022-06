WEC: Sébastien Ogier na Toyota em 2023 é ainda uma incógnita | AutoSport

A Toyota não está muito preocupada com o que Sébastien Ogier tem vindo a fazer nestas 24 Horas de Le Mans uma vez que já teve várias oportunidades para atestar a rapidez e a evolução do francês nos seus carros. Na Richard Mille a equipa colocou o seu LMP2 na sétima posição, com Ogier descobrir tudo sobre Le Mans, inclusivamente guiar à noite.

Do lado da Toyota, Ogier já tinha testado várias vezes o Hypercar japonês, e o director técnico da Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon diz que Ogier “foi razoavelmente rápido a entrar no ritmo”. O francês testou o Toyota GR010 Hybrid no primeiro teste de estreia do Mundial de Endurance no Bahrein em novembro passado, depois em Aragão, em janeiro, e finalmente no Algarve, em fevereiro.

No Bahrein, Ogier ficou a 1.7s do melhor Toyota, mas nada se soube dos dois restantes testes.

Como se sabe, Ogier confirmou uma época inteira na LMP2 com a Richard Mille Racing, com o Oreca 07-Gibson da Signatech, e a Toyota vai tirar partido de toda a experiência que Ogier acumular, embora não esteja ainda decidido se o francês vai para a equipa principal em 2023, até porque isso pode significar um terceiro carro, o que os japoneses ainda não decidiram vir a ter.

Portanto está tudo em aberto, Ogier passar para a Toyota em 2023 e a equipa ter ou não três carros.

Certo é que a Toyota sabe bem a importância mediática que pode ter Ogier na sua equipa.

Vamos ver o que sucede…