WEC: Sebastien Ogier confirmado em LMP2 | AutoSport

O Oito vezes Campeão do Mundo de Ralis Sébastien Ogier irá pilotar pela Richard Mille Racing Team na categoria LMP2 do Campeonato Mundial de Endurance da FIA para 2022.

A estrela do WRC, terá a companhia de uma estrela em ascensão no desporto automóvel, Lilou Wadoux, a primeira vencedora feminina da Alpine Elf Europa Cup. Wadoux e Ogier juntar-se-ão a Charles Milesi, que venceu três corridas com a Team WRT no ano passado, incluindo as 24 Horas de Le Mans na sua temporada de estreia na WEC. Milesi foi também parte integrante da equipa que venceu o campeonato das equipas LMP2 no ano passado, e foi selecionado pelo WEC para o seu “Rookie Test” anual, para testar o Hypercarro da Toyota após a final da temporada no Bahrein.

Ogier, que ganhou um total de 54 eventos do WRC, também esteve presente no Bahrein para testar o Toyota GR010 Hybrid Hypercar, mas Sebring marcará a corrida de estreia do francês no WEC. Os três pilotos franceses poderão contar com a experiência da equipa Signatech gerida por Philippe Sinault, uma estrutura que ganhou dois títulos mundiais e três vezes as 24 Horas de Le Mans em LMP2 ao longo dos últimos seis anos.

Ogier comentou: “Até agora, tenho-me concentrado na minha carreira de rali, mas há muito tempo que tenho vindo a pensar que as corridas de endurance podiam ser um bom desafio. LMP2 é uma categoria fantástica e a melhor forma de eu atingir o mais alto nível e melhorar nesta disciplina. Sou um principiante, mas quero divertir-me enquanto avalio o que é possível e vejo quão perto posso chegar ao melhor nível. Todos estão entusiasmados. Charles, Lilou e eu vimos de três mundos diferentes, e será interessante combinar as nossas diferentes experiências com a Richard Mille, que está ao meu lado há já vários anos. Esta aventura é aliciante, mas estou consciente de que tenho muito a aprender e muita experiência a ganhar. Sempre tive uma boa capacidade de adaptação no rali, por isso espero que isto também seja verdade nas pistas de corrida”!

A temporada 2022 do CME vai começar em Sebring, Florida, dentro de pouco mais de um mês com o Prólogo seguido das 1000 Milhas de Sebring (16-18 de Março).