WEC, Sebastien Buemi: “Acredito que tenha sido um começo melhor do que foi no LMP1”

Sebastien Buemi é um dos pilotos que está desde início do projeto WEC da Toyota. Depois de ter ajudado no “nascimento” e desenvolvimento das máquinas LMP1, é agora tempos de fazer crescer o novo hipercarro.

“Estou muito feliz e orgulhoso”, disse Buemi . “As primeiras impressões são boas, já pilotamos o carro algumas vezes e estou ansioso por voltar a fazê-lo. O facto que já não temos de poupar combustível como fazíamos antes é uma boa sensação, pois podemos estar a fundo e travar tarde, o que nos traz de volta as sensações da competição pura e isso deixa-me muito feliz. As performances são melhores do que eu estava à espera.”

“Testamos em Paul Ricard e em Portimão, a meteorologia não permitiu testar em Aragão mas iremos regressar em breve. O primeiro teste que fiz foi muito bom ao nível da fiabilidade, e fomos capazes de fazer muitas voltas, muitas coisas a afinar para termos a certeza que conseguimos extrair tudo do carro. Claro que houve pequenos pormenores a resolver mas no geral creio que melhoramos, apesar de estarmos a falar de regulamentos diferentes.“

Quanto às inevitáveis comparações, Buemi tentou fazer o exercicio nem sempre fácil de fazer:

“Não é fácil comparar o começo do programa na era LMP1, com esta era. São carros diferentes e no começo do programa a fiabilidade é sempre a maior preocupação. Neste caso, com o novo carro, o primeiro teste foi quase um dia normal, com muitas voltas dadas. Apesar de ser uma regulamentação nova e um carro novo, não sentimos que começamos do zero. Mesmo ao nos sentarmos no carro sentimos que há melhorias em relação ao TS050. A tecnologia que usamos já é conhecida para nós e como tal acredito que tenha sido um começo melhor do que foi no LMP1, o que não significa que iremos vencer mais do que fizemos na era anterior. Temos de maximizar tudo em pouco tempo e apesar de termos tido a sorte do começo desta nova era ter sido ligeiramente adiado, há muito trabalho a fazer em pouco tempo para estar completamente preparado para a primeira corrida.“

“Temos um carro em que não precisamos de gerir tanto o combustível e podemos estar a fundo até ao fim da reta. Temos menos apoio aerodinâmico e por isso não sentimos necessariamente que vamos mais devagar, mas sim será um carro mais lento. O mais importante é termos melhorias ao nível do campeonato e conseguirmos ter uma competição interessante.“

Quanto ao que espera para o futuro, Buemi acredita num espetáculo melhorado:

“As corridas deverão ser mais competitivas, pois o potencial total será igual para todos, independentemente de serem híbridos ou não. Por isso espero que as lutas em pista não serão fáceis este ano e claro estou ansioso pela chegada da Peugeot, Audi e Porsche mais tarde em 2022 e 2023.“

Com apenas um pacote aerodinâmico, Buemi referiu que o feeling do carro se aproxima do que tinha com o LMP1 com o pacote de baixo apoio e quanto aos pneus, ainda há muito trabalho a fazer quanto aos pneus:

“O carro está mais próximo da especificação para baixo apoio aerodinâmico do TS050. O único pacto aerodinâmico que temos está claramente direcionado para Le Mans e isso implica menor apoio. Em relação aos pneus ainda é difícil de dar respostas definitivas pois ainda estamos também a desenvolver os pneus e é difícil antecipar com que tipo de pneus vamos começar a época. Como o carro é mais pesado é mais duro com os pneus por isso temos de encontrar um compromisso entre durabilidade e performance. A certo ponto vamos decidir a especificação e creio que será necessário mais gestão dos pneus, especialmente na saída das curvas lentas”

Quanto às prioridades do piloto durante a época, Buemi não quis abrir o jogo mas referiu que Le Mans terá sempre prioridade:

“Para mim haverá prioridades diferentes ao longo do ano, caso o calendário do WEC e da Fórmula E coincidem. Le Mans terá a prioridade mas a partir daí vai depender de vários fatores.“