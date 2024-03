WEC: Sebastian Vettel vai testar o Porsche 963 | AutoSport

A Porsche Penske Motorsport revelou que o antigo campeão do Mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel, irá realizar testes com o seu LMDh Porsche 963, numa sessão crucial na preparação da equipa para a edição de 2024 das 24 Horas de Le Mans.

Na próxima semana, a Porsche Penske Motorsport irá para o circuito do Motorland Aragón, para realizar um teste com duração de 36 horas. Sebastian Vettel estará presente nesse momento, juntamente com os pilotos de fábrica Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, servindo de preparação para o ponto alto da época do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) em Le Mans, em junho.

Vettel já passou tempo no simulador para se preparar para o circuito espanhol de Aragão e esteve com o Porsche 963 na pista de testes do Centro de pesquisa e desenvolvimento da Porsche em Weissach, onde deu as suas primeiras voltas no protótipo híbrido.

“Estou ansioso por testar o Porsche 963. Já tive a oportunidade de sentir o carro durante uma apresentação em Weissach”, disse Sebastian Vettel. “Sempre segui outras séries de corridas e a minha curiosidade por corridas de resistência encorajou-me a experimentar. Agora estou entusiasmado com a longa sessão em Aragão e estou ansioso pelo meu tempo ao volante. Vai ser necessário um ajuste e alguma habituação, mas todos na equipa são muito abertos e ajudam-me. Será uma nova experiência para mim. Depois veremos o que acontece a seguir a este respeito – de momento não há mais planos para o futuro”.

Thomas Laudenbach, Vice-Presidente da Porsche Motorsport, explicou que a Porsche está muito satisfeita “pelo facto de Sebastian Vettel estar interessado no nosso Porsche 963. Para nós, não havia dúvidas de que seria um prazer apoiar o seu pedido para uma oportunidade para testar e proporcionar-lhe uma preparação extensa e muito tempo para conduzir o nosso protótipo híbrido – não há dúvida de que vamos aprender muito com o seu valioso feedback. A nossa longa sessão de 36 horas com a Porsche Penske Motorsport e os nossos pilotos de fábrica no Motorland Aragón oferece um ambiente perfeito para isso”.

Em Le Mans, a Porsche Penske Motorsport irá colocar um terceiro protótipo em pista, com Mathieu Jaminet já confirmado para pilotar o carro nº 4.

Foto: Porsche