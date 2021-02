WEC: SCG 007 da Glickenhaus deu os “primeiros passos”

Já há imagens dos primeiros metros percorridos pelo SCG 007, Hypercar da Scuderia Cameron Glickenhaus que deverá estar presente no arranque da época do WEC.

O carro apresenta um V8 de 3,5 litros com dois turbos, produzido pelo especialista francês em motores Pipo Moteurs. O motor é uma derivação dos utilizados pelos carros do Campeonato Mundial de Rally, que inclui um “acelerador com inteligência artificial” que mantém os turbocompressores em ação, independentemente da posição do acelerador.

A Scuderia Cameron Glickenhaus entrará no WEC com os carros numerados de 708 e 709. Richard Westbrook, Romain Dumas, Franck Mailleux, Olivier Pla, Pipo Derani, Ryan Briscoe, e Gustavo Menezes são os pilotos para este ano.