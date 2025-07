WEC, São Paulo: Porsche liderou TL1

Laurens Vanthoor liderou a tabela de tempos pela Porsche Penske Motorsport no Treino Livre 1 para as 6 Horas de São Paulo, registando a volta mais rápida (1:25.176) no Porsche 963 nº 6. Ele superou por pouco o Ferrari 499P nº 50 de Antonio Fuoco por apenas 0,084 segundos.

Rene Rast, da BMW, ficou em terceiro, seguido por Mike Conway no Toyota nº 7 e Raffaele Marciello no segundo BMW, completando os cinco primeiros lugares da categoria Hypercar. Earl Bamber e Will Stevens, da Cadillac, ficaram em sexto e sétimo, com o Ferrari nº 83 de Robert Kubica, o Alpine A424 e o Peugeot 9X8 completando os dez primeiros.

Na LMGT3, José Maria Lopez liderou uma dobradinha da Lexus pela Akkodis ASP Team, marcando 1:35.010 no carro nº 87. O seu companheiro de equipa Finn Gehrsitz seguiu-o de perto, à frente de Daniel Juncadella no Corvette da TF Sport. O Ford 77 de Bernardo Sousa ficou na sétima posição nos LMGT3

A sessão em Interlagos foi adiada 17 minutos devido a um problema no sistema de cronometragem e foi brevemente interrompida por uma bandeira amarela após o Ferrari n.º 54 de Francesco Castellacci ter parado na pista.

