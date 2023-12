WEC: Rui Andrade vai competir na LMGT3 com a TF Sport aos comandos do Corvette | AutoSport

O campeão de LMP2 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) de 2023, Rui Andrade, vai mudar para a classe LMGT3 na época de 2024, estreando-se aos comandos dos GT3 na competição com a TF Sport.

A TF Sport anunciou o alinhamento de pilotos para o seu Corvette Z06 GT3.R nº81 para a época de 2024 do WEC, fazendo parte o piloto angolano Rui Andrade, que se estreará em GT3 tendo como companheiros de equipa Charlie Eastwood e Tom Van Rompuy. A equipa de Tom Ferrier vai colocar em pista mais uma máquina norte-americana, faltando confirmar toda a tripulação do nº82.

Andrade fez a sua estreia na resistência em 2021 na classe LMP2 e, desde então, participou algumas das séries mais importantes, incluindo o Asian e European Le Mans Series, o campeonado da IMSA e o WEC. Conquistou o título europeu em LMP2 Pro-Am em 2021, venceu Petit Le Mans no IMSA em 2022, subiu ao pódio de Le Mans e tornou-se campeão do mundo LMP2 em 2023.

“Estou muito feliz por voltar a correr no Campeonato do Mundo de Resistência e por aceitar este novo desafio”, disse Andrade. “Será a minha primeira vez a correr em GT’s, mas não podia pedir melhores pessoas à minha volta para me guiarem nesta viagem. A TF Sport é uma equipa experiente, com muitos títulos e vitórias em várias classes, por isso estou ansioso por ver o que podemos alcançar juntos”.

O novíssimo Corvette Z06 GT3.R #81, que vai disputar a recém-criada classe GT3 no mundial de resistência que contará com 18 participantes de nove grandes fabricantes: Corvette, BMW, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Lexus, McLaren, Porsche e Ford.