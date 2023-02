WEC: Rui Andrade será companheiro de equipa de Louis Delétraz e Robert Kubica na WRT | AutoSport

A equipa belga WRT anunciou o alinhamento de pilotos do primeiro dos seus dois carros que irão competir no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA em 2023, na classe LMP2. O ORLEN Team WRT Oreca 07 Gibson #41 será confiado a Rui Andrade, Louis Delétraz e Robert Kubica.

Enquanto o piloto angolano Rui Andrade disputará a sua segunda temporada consecutiva no WEC com a WRT, tanto Delétraz, como Kubica regressam à estrutura. Delétraz e Kubica foram coroados campeões no European Le Mans Series com esta equipa em 2021, ao lado de Yifei Ye e tendo conquistado três vitórias durante a época.

Para Rui Andrade, “2023 está a tomar forma para ser um ano incrível e estou realmente feliz por me reunir com Louis. Divertimo-nos muito na última temporada no IMSA, tanto em pista como fora dela, e estou ansioso por partilhar o carro nº 41 com ele no WEC. Estou também muito entusiasmado por receber Robert a bordo, pois é um piloto extraordinário com muita experiência. Lembro-me de vê-lo na F1 e agora correr ao seu lado é um privilégio. Temos um alinhamento sólido, um carro competitivo e a melhor equipa atrás de nós”.

O novo companheiro de equipa de Andrade, Robert Kubica afirmou estar “muito feliz por estar de volta à família WRT e por representar a equipa ORLEN WRT, mas desta vez no WEC, enquanto corremos juntos e ganhámos o campeonato ELMS no carro #41. Será o meu terceiro ano com Louis, mas o meu primeiro com Rui, que conheço bem do paddock e Louis sempre falou muito bem dele desde o seu tempo juntos no IMSA. Será um grande desafio correr no WEC e, claro, em Le Mans, seria bom conseguir mais uma volta desta vez, que não tivemos em 2021, quando perdemos a vitória na última volta. Manter-nos-emos concentrados, e trabalharemos arduamente para alcançar os melhores resultados possíveis”!

O alinhamento do carro nº 31 será anunciado oportunamente, antes da primeira ronda do WEC 2023 em Sebring, a 17 de março, garante a equipa belga.