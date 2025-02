WEC: Rui Andrade acrescenta o ELMS à sua temporada de 2025

Rui Andrade ampliará a sua presença no endurance em 2025, disputando tanto o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC) quanto a European Le Mans Series (ELMS) com a TF Sport. Além de já estar confirmado no projeto LMGT3 da equipa no FIA WEC, ele agora também participará da ELMS, reforçando a sua posição no cenário internacional.

Na ELMS, Andrade formará equipe com Charlie Eastwood e Hiroshi Koizumi, pilotando o Corvette Z06 GT3.R na temporada de estreia da TF Sport na categoria. O campeonato contará com seis jornadas, incluindo o regresso das 4 Horas de Silverstone, onde o piloto angolano fará a sua estreia em carros de GT no famoso circuito britânico.

Ao todo, Andrade enfrentará um intenso calendário de 14 corridas entre os dois campeonatos, tornando 2025 um ano desafiador e marcante em sua carreira, enquanto continua a representar Angola no automobilismo mundial.

Rui Andrade:

“Estou muito entusiasmado por voltar à ELMS e correr em alguns dos circuitos mais icónicos da Europa com o Corvette. É um novo desafio para toda a equipa, mas com a experiência e conhecimento que temos, não tenho dúvidas de que teremos uma grande temporada juntos. Temos uma formação forte – conheço bem o Charlie e estou ansioso por trabalhar com o Hiroshi. Mal posso esperar para começar!”

Calendário ELMS 2025:

Prologue – 31 de março-1 de abril – Testes Oficiais – Circuit de Barcelona-Catalunya

Ronda 1 – 5-6 de abril – 4 Horas de Barcelona – Circuit de Barcelona-Catalunya

Ronda 2 – 3-4 de maio – 4 Horas de Le Castellet – Circuit Paul Ricard

Ronda 3 – 5-6 de julho – 4 Horas de Imola – Circuito de Imola

Ronda 4 – 23-24 de agosto – 4 Horas de Spa-Francorchamps – Circuit de Spa-Francorchamps

Ronda 5 – 13-14 de setembro – 4 Horas de Silverstone – Circuito de Silverstone

Ronda 6 – 17-18 de outubro – 4 Horas de Portimão – Autódromo Internacional do Algarve