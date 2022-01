WEC: Romain Grosjean quer participar nas 24h Le Mans de 2023 | AutoSport

Em 2010 Romain Grosjean participou nas 24h de Le Mans com um Ford GT Matech não tendo chegado ao fim da prova de resistência, com um abandono depois de 171 voltas. O piloto fez carreira na Fórmula 1 e agora compete na IndyCar Series. Para 2023, Grosjean espera que o calendário de 2023 da IndyCar e do WEC lhe permitam regressar à mítica prova de resistência, na mesma altura em que os LMDh podem competir no IMSA e no WEC.

“Estou a rezar para que o calendário em 2023 seja feito de forma a poder competir na IndyCar e estar livre para as 24 Horas de Le Mans”, disse Grosjean em entrevista durante a transmissão das 24h de Le Mans Virtual. “Sei que os LMDh estão a chegar e adoraria estar num desses carros em Le Mans. Foi uma das melhores corridas que já fiz. Portanto, definitivamente quero ir e só espero realmente que o calendário seja feito de uma forma que possa competir. Gostaria de fazer Daytona, Sebring, Petit Le Mans e obviamente Le Mans”.