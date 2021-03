WEC, Romain Dumas: “Nunca conduzi um protótipo que pesasse mais de 1000kg”

O duas vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans Romain Dumas juntou-se à lista de pilotos da Glickenhaus para a época de estreia no Campeonato Mundial de Endurance 2021. A sua experiência foi imediatamente aproveitada, pois foi o primeiro piloto ao volante da LMH007 da Glickenhaus.

Dumas teceu os primeiros comentários sobre este novo mundo dos LMH, classe que começa a correr este ano, em Spa, na ronda de abertura do campeonato:

“A nova categoria ́Hypercar ́ é a categoria de topo para o WEC, bem como para as 24 Horas de Le Mans. Trata-se de uma nova forma de protótipo desportivo. É uma grande mudança em termos de regulamentos, especialmente em termos de peso. O carro terá de pesar um mínimo de 1030kg, mas ainda tem de ser capaz de fazer uma volta de 3’30” em torno de Le Mans. Isto significa que ainda há muita tecnologia envolvida.”

“O ́Hypercar´ é basicamente um grande GT. O peso acrescido pede muita evolução e adaptação de todos e de tudo em comparação com um LMP1. Pessoalmente nunca conduzi um protótipo que pesasse mais de 1000kgs. Em termos de tecnologia, isto também significa que temos de repensar os travões. A Michelin também desenvolveu um novo pneu específico para esta categoria. Além disso, os carros têm de confiar mais na aderência mecânica, uma vez que já não temos tanto apoio aerodinâmico em comparação com um LMP1.”

“Foi o primeiro teste, por isso é difícil saber muito sobre o carro. No entanto, estou muito surpreendido com a sua fiabilidade. Normalmente, num primeiro teste ou no lançamento dos carros, ficaria feliz se conseguisse fazer quatro ou cinco voltas num dia. Desta vez, temos dado voltas de forma consistente durante dois dias inteiros.”

“Jim Glickenhaus é um homem que realmente me faz lembrar Henri Pescarolo. Ele tem a mesma imensa paixão e compromisso com o desporto. Um nível que não se experimenta com uma grande marca. É incrível ver que ele está a verificar o progresso dos testes durante toda a manhã aqui em Vallelunga, enquanto é a meio da noite em Nova Iorque.”