WEC, Roger Penske: Triunfo no Catar é “resultado do esforço incansável de todos” | AutoSport

A Porsche Penske Motorsport celebrou uma vitória histórica na abertura de temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) no Catar, além dos LMDh da marca alemã terem dominado por completo o pódio da classe Hypercar e o Porsche 911 GT3 R Manthey PureRxcing ter vencido a primeira corrida da classe LMGT3.

O Porsche 963, conduzido por Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, garantiu a primeira vitória da equipa na corrida dos 1812 km do Catar, enquanto o carro nº 5, apesar de ter enfrentado alguns desafios, conseguiu garantir o último lugar no pódio depois do problema que surgiu ao Peugeot 9X8 nº 93 que ocupava o 2º lugar na penúltima volta da corrida.

Enquanto a equipa privada Hertz Team JOTA juntou-se ao sucesso da Porsche com um segundo lugar entre os Hypercar, na nova classe LMGT3, o Porsche 911 GT3 R da Manthey PureRxcing conquistou o primeiro posto.

A vitória representa um feito significativo para a Porsche Penske Motorsport no competitivo WEC, como salientou Roger Penske, fundador da equipa e presidente da Penske Corporation. “Atingimos outro marco com a nossa equipa Porsche Penske Motorsport. Este é um projeto a longo prazo, que começou há muito tempo. Viver a nossa primeira vitória à geral no WEC no início da época de 2024 é uma sensação excecionalmente agradável. É o resultado do esforço incansável de todos na equipa”.

Também Thomas Laudenbach, vice-Presidente da Porsche Motorsport, sublinhou o trabalho de toda a equipa na hora da primeira vitória no WEC, recordando ainda a adversária Peugeot pelo bom desempenho do Catar. “Trabalhámos arduamente e fomos recompensados da melhor forma possível. Este sucesso é difícil de exprimir em palavras. Todos os envolvidos realizaram um trabalho imaculado. A equipa e os pilotos tiveram um desempenho de topo. Parabéns também a toda a equipa na fábrica, em Weissach. Ninguém poderia esperar um triplo sucesso para a Porsche, mas o meu respeito também vai para a Peugeot. É duro ser impedido de um bom resultado tão perto da meta. Mereciam estar no pódio connosco. O Porsche 911 GT3 R da Manthey PureRxcing venceu na nova classe LMGT3. O início da época não podia ter corrido melhor”, concluiu o responsável.

Foto: Drew Gibson/Porsche Motorsport