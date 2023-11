WEC: Robert Shwartzman foi o mais rápido no Rookie Test | AutoSport

Robert Shwartzman foi o piloto mais rápido do rookie teste de hoje. O piloto da Ferrari esteve aos comandos do 499P #51. Shwartzman, com o registo de 1m48,559s no seu primeiro dia num carro LMH mostrou potencial.

Robert Kubica deveria ter testado com o Porsche da Hertz Team JOTA, mas acabou por não experimentar a máquina germânica da equipa britânica. Foi Norman Nato no carro que era de Félix da Costa a fazer o segundo tempo. Rene Binder, levou o outro Porsche da Proton Competition para o terceiro lugar com um tempo de 1m50,308s.

A WRT liderou nos LMP2 durante a tarde com o piloto de fábrica da BMW, Charles Weerts, ao volante do #46, embora o tempo de Weerts de 1m54,302s tenha sido 0,019s mais lento do que o esforço de Clement Novalak no Inter Europol ORECA 07 na sessão da manhã. Valentino Rossi testou um LMP2 e fez o tempo de 1m55,118s.

A última sessão oficial de sempre para carros GTE foi liderada por Lorenzo Patrese no Ferrari GTE da Richard Mille AF Corse, com o tempo 1m58,261s.

Resultados AQUI