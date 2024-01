WEC: Robert Shwartzman e Yifei Ye juntam-se a Robert Kubica aos comandos do terceiro Ferrari 499P | AutoSport

A AF Corse definiu a tripulação que estará ao volante do Ferrari 499P nº83 da categoria Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), confirmando-se que o atual campeão mundial de LMP2 Robert Kubica terá Robert Shwartzman e Yifei Ye como companheiros de equipa.

Em novembro passado, foi anunciado que o piloto polaco tinha chegado a acordo com a AF Corse, equipa responsável por colocar em pista os Ferrari 499P e que terá o terceiro protótipo italiano em seu nome em 2024, subindo Kubica desta forma à categoria rainha da resistência mundial.

Hoje os italianos revelaram que os dois pilotos que completam a tripulação do seu terceiro Hypercar são Shwartzman e Ye. O jovem piloto, que transitou da Ferrari Driver Academy, competiu com a AF Corse na temporada de 2023 no GT World Challenge Europe – Endurance Cup, onde garantiu uma vitória nas 3 horas de Barcelona. Enquanto isso, Yifei Ye venceu as séries Asian e European Le Mans Series na classe LMP2 em 2021 e foi companheiro de equipa de António Félix da Costa no Porsche 963 privado da Hertz Team Jota, também na classe Hypercar do WEC, tendo sido confirmado como piloto oficial da Ferrari em dezembro de 2023.

O primeiro compromisso oficial da equipa será a 24 e 25 de fevereiro, durante o Prólogo do WEC, no Circuito Internacional de Lusail, no Catar, que será também o palco da primeira ronda do mundial uma semana mais tarde.