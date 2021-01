WEC, Rob Leupen: “Queremos vencer tudo”

Rob Leupen falou em entusiasmo e excitação no lançamento do novo carro da Toyota, o GR 010.

“Este carro refletirá a herança da GR Sports que foi apresentada em 2018 e vemos aqui já as linhas e o que poderemos esperar da Toyota GR neste tipo de carros. Estamos muito orgulhosos do trabalho desenvolvido e esperemos poder vê-lo em ação em Sebring. Este é um esforço coletivo entre a estrutura em Colónia e a estrutura em Fuji, tal como tem sido desde 2010, com uma comunicação intensa, um fator fundamental quando se usa este tipo de unidades motrizes híbridas, que ainda é um sistema complexo, apesar de não ser comparável à complexidade que vimos nos LMP1“. disse Leupen.

A Toyota olha com entusiasmo para os desafios que estão a chegar com o regresso de Audi, Porsche e Peugeot ao WEC:

“Claro que estamos ansiosos por ver os nosso adversários em pista. Tivemos saudades deles nos últimos dois anos. Vamos ter a Audi e a Porsche de volta e queríamos ter competido com a Peugeot em 2012 mas podermos fazê-lo em 2022, dez anos depois. Teremos também a Glickenhaus e a ByKolles e creio que estamos a criar um campeonato muito interessante. Será uma nova era que nos agrada e certamente agradará os fãs.“

Quanto a objetivos, a ambição teria de estar em mais elevado nível, com o confirmou Leupen:

“Os objetivos para este ano é uma dobradinha em Le Mans, vencer os campeonatos de construtores e de pilotos. Estes têm de ser os nossos objetivos.“

O frio intenso que se fez sentir em Aragão afetou os trabalhos da equipa que já está ligeiramente atrasada em relação ao que queria:

“Infelizmente o teste em Aragão está a ser afetado pela neve. Teremos de reorganizar o teste e esse trabalho começou a ser feito no início desta semana quando se tornou claro que não seria possível testar nestas condições. Vamos ter um teste mais extenso em fevereiro aqui em Aragão. O problema é que nos faltam quilómetros, para que todos na equipa, desde pilotos, mecânicos e engenheiros possam entender melhor o carro e é por isso queremos ter mais tempo em pista, mas creio que por altura da primeira prova em Sebring estaremos perto de compensar o que perdermos aqui.“

As incertezas quanto ao calendário mantêm-se e não é certo que a primeira prova do WEC decorra em Sebring, como previsto:

“Neste momento não sabemos se teremos Sebring ou não. Faltam seis semanas e nos próximos dias deveremos ter uma resposta do WEC e do ACO se iremos para Sebring ou não mas neste momento não temos certeza. Se não for Sebring haverá uma prova de substituição aqui na Europa.”

Leupen vê algumas vantagens na Toyota começar mais cedo nesta nova era e reafirmou o compromisso da marca a médio prazo:

“Não sei se começar mais cedo terá alguma vantagem pois sabemos que as marcas que vão entrar estão habituadas a fazer excelentes trabalhos, mas a experiência que iremos ganhar poderá tornar-se num trunfo para nós. Os projetos das outras marcas foram encerrados e talvez as pessoas que estava nesses projetos foram alocadas a outras posições, há também a questão de sabermos lidar com o BoP e quando eles entrarem teremos já uma ideia de como fazer. Quanto ao futuro, estamos comprometidos até 2025 no WEC.“