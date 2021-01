WEC: Revelada lista de inscritos

Já é conhecida a lista de inscritos para a época 2021 do campeonato do mundo de resistência. São 33 carros inscritos divididos por quatro categorias.

Os hipercarros têm cinco carros incritos, os LMP2 11, os LMGTE Pro 4 e os LMGTE AM 13. Trinta e três inscrições representando 12 nações: Itália (7), Alemanha (6), Grã-Bretanha (5), EUA (4), Japão (3), França (2), Suíça (1), Polónia (1), Países Baixos (1), Dinamarca (1), Bélgica (1), Eslováquia (1)

Este ano teremos também mais diversidade com duas formações só de mulheres pela primeira vez na história do WEC com a Richard Mille Racing em LMP2 e a Iron Lynx em LMGTE Am. Seis pilotos a tempo inteiro são um número recorde de mulheres para competir num Campeonato Mundial da FIA.

A classe rainha verá a estreia de dois modelos novos, o Toyota GR010 e o Glickenhaus 007 LMH que ainda não está homologado, com o projeto ainda em fase de desenvolvimento. A Alpine usará maquinaria LMP1, usando o carro que era da Rebellion em 2020.

A representação lusa fica novametne a cargo de Filipe Albuquerque, atual campeão do mundo de endurance em LMP2 e António Félix da Costa, vice-campeão em LMP2.

Pierre Fillon, Presidente do Automóvel Clube de l’Ouest: “Os Hipercarros marcam um ponto de viragem para as corridas de endurance. Esta nova classe de topo é o começo de um futuro brilhante para a disciplina, com Toyota, Glickenhaus e Alpine prontos para se envolverem em batalhas emocionantes na pista. Apesar das condições adversas de hoje, a grelha permanece impressionante, e o nosso campeonato tão popular como sempre. Para deleite da FIA e da ACO, que têm vindo a encorajar as mulheres a juntarem-se à grelha, o campo compreende duas equipas só de mulheres”.

Lista de inscritos: