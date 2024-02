WEC: Revelada lista de inscritos sem qualquer piloto português para a prova de abertura da temporada | AutoSport

Ainda em novembro demos conta da possibilidade de Portugal não contar com qualquer piloto na grelha da próxima edição das 24 Horas de Le Mans. Apesar de isso ainda não ser oficial, uma vez que ainda não está confirmados os pilotos inscritos para a mais lendária corrida de resistência, a realidade é que nenhum luso faz parte da lista hoje divulgada para a prova de abertura do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), que terá lugar no Catar.

Mesmo sem pilotos portugueses na lista de inscritos para os 1812 km do Catar, a expetativa é grande para a nova temporada do WEC, uma vez que a lista de inscritos apresenta uma impressionante variedade de construtores e pilotos de topo. O crescimento do mundial de resistência é sublinhado pela participação de nomes de renome como Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Isotta Fraschini, Lamborghini, Lexus, McLaren, Peugeot, Porsche e Toyota.

Além das fortes marcas presentes, o WEC desta época apresenta dois pilotos que atraem muito público: o heptacampeão de MotoGP, Valentino Rossi e o campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009, Jenson Button.

A atual campeã Toyota Gazoo Racing regressa com uma única mudança de piloto, com o antigo campeão do Mundo de Fórmula E Nyck de Vries a substituir José Maria Lopez. Enquanto isso, a Porsche Penske Motorsport dá as boas-vindas ao piloto australiano Matt Campbell para a temporada de 2024.

A Ferrari AF Corse, vencedora das 24 Horas de Le Mans do ano passado, mantém um alinhamento inalterado para os seus Ferrari 499P.

Passando a competir na classe rainha do WEC, a Alpine Endurance Team apresentou na semana passada o seu programa para este campeonato, enquanto os estreantes na categoria Hypercar do mundial em 2024, a BMW M Team WRT vai juntar-se à grelha com dois BMW M Hybrid V8. Também novidade para 2024 é o Lamborghini Iron Lynx e o muito aguardado Lamborghini SC63.

Na Hertz Team JOTA, com dois Porsche 963 na grelha, Jenson Button e Callum Ilott juntam-se a Phil Hanson, Oliver Rasmussen, Will Stevens e Norman Nato.

A Proton Competition entra na luta com um quinto Porsche 963 na classe Hypercar, com um alinhamento que inclui Harry Tincknell, Neel Jani e Julien Andlauer.

A Isotta Fraschini tem no seu carro os dois pilotos mais jovens da classe Hypercar. Carl Wattanna Bennett tem 19 anos e Antonio Serravalle, 21 anos de idade, e vão ambos competir na classe principal do mundial de resistência.

A nova classe LMGT3 contará com 18 carros, com especial atenção para a WRT, que coloca Valentino Rossi aos comandos do BMW M4 LMGT3 n.º 46 ao lado de Ahmad Al Harthy e Maxime Martin.

Apesar da Aston Martin ter em 2024 um compromisso maior com o seu Vantage GT3 EVO, e com a confirmação que o piloto português Henrique Chaves faz parte da lista de piloto de fábrica da marca britânica, as escolha não recaiu no luso para o alinhamento do WEC.

Ainda nos LMGT3, o alinhamento de pilotos da United Autosports para a temporada, depois de reforçada com o anúncio do piloto brasileiro Nicolas Costa e Nico Pino que se juntaram a Gregoire Saucy e James Cottingham aos comandos dos dois McLaren 720S GT3 EVO, ficou completo com Josh Caygill, ex-motociclista das Supersport britânicas e que passou pelo European Le Mans Series (ELMS).

O Prólogo, o teste coletivo de pré-época, tem início em Doha, no Catar, entre os dias 24 a 25 de fevereiro, antes dos 1812 km do Catar, no fim de semana seguinte, dias 1 e 2 de março.

Foto: JOSÉ BISPO