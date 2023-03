WEC: Revelada lista de inscritos para a prova inaugural da temporada em Sebring | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) está numa altura de crescimento, acompanhando o interesse generalizados dos construtores de automóveis pela nova regulamentação da categoria principal da competição e a convergência com o campeonato norte-americano de endurance da IMSA. Com o arranque da temporada agendado para 17 de março, o Automobile Club de l’Ouest (ACO) revelou a lista de inscritos para a primeira prova do ano, as 1000 milhas de Sebring, que se realiza no mesmo fim de semana das 12 Horas de Sebring do campeonato da IMSA, com um total de 37 carros presentes na grelha, 11 deles da categoria principal Hypercar.

A Toyota Gazoo Racing, campeã mundial de construtores, traz um alinhamento de pilotos inalterado para 2023, mas enfrentará forte competição de seis outras marcas, incluindo a Porsche Penske Motorsport e a Ferrari AF Corse, que passam os seus ativos da equipa de fábrica da classe LMGTE Pro para a Hypercar em 2023. O novo Ferrari Ferrari 499P está inscrito no WEC 50 anos após o 312 P ter feito a sua última corrida na classe rainha.

A Peugeot TotalEnergies inscreve os dois Peugeot 9X8 Hybrid, enquanto as equipas norte-americanas da Cadillac Racing e Glickenhaus Racing terão bastante apoio a correr em casa.

Também a Floyd Vanwall Racing Team estará a competir em Sebring com o seu novo Vanwall Vandervell 680, Jacques Villeneuve ao volante e Esteban Guerrieri e Tom Dillmann.

Sem o novo Porsche 963 disponível para a equipa privada Hertz Team JOTA, a estrutura inscreve um segundo Oreca 07 Gibson na classe LMP2 antes de passar a competir na classe Hypercar, sendo um dos 12 carros inscritos nesta categoria, mas sem António Félix da Costa ao volante em Sebring, sendo substituído por David Beckmann.

Ainda na classe LMP2, Filipe Albuquerque será um dos pilotos que compete no sábado nas 12 Horas de Sebring a contar para o campeonato IMSA e no domingo na primeira prova do WEC aos comandos do Oreca #22 da United Autosports, voltando a formar equipa com Philip Hanson e agora também com Frederick Lubin.

Rui Andrade estará aos volante do Oreca #41 da WRT nesta mesma classe, sendo companheiro de equipa de Robert Kubica e Louis Delétraz.

A Alpine Elf prepara-se para a classe principal do WEC em 2024, fazendo esta temporada completa entre os LMP2 com dois carros.

Entretanto, na classe LMGTE Am, onde pilotos profissionais e amadores partilham os carros, são 14 as inscrições divididas entre os Ferrari 488 GTE EVO, Aston Martin Vantage AMR, Porsche 911 RSR – 19 e apenas um Chevrolet Corvette C8.R.

O WEC começa com o teste de pré-época do Prologue em Sebring, de 11 a 12 de março, enquanto os treinos para as 1000 milhas de Sebring começam a 15 de março.