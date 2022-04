WEC: Revelada a lista de inscritos para as 24 Horas de Le Mans | AutoSport

Foi anunciada a lista provisória de inscritos para a 90ª edição das 24 Horas de Le Mans, terceira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA que se realiza de 11 a 12 de junho.

São 186 pilotos, divididos por 62 carros de 4 classes diferentes, que irão revezar-se ao volante durante 24 horas, no mítico circuito francês. Entre todos os inscritos, destaque para os 4 pilotos portugueses e para a Algarve Pro Racing que terá dois protótipos no pelotão da classe LMP2. Filipe Albuquerque e António Félix da Costa são presenças assíduas no traçado francês, a que se juntam Rui Andrade (piloto angolano com licença desportiva portuguesa) e Henrique Chaves. Os três primeiros esperam discutir a vitória entre os LMP2 e Chaves estará aos comandos do Aston Martin Vantage AMR #33 da TF SPORT e será apenas a segunda prova do piloto no WEC, depois de completada a próxima ronda em Spa-Francorchamps.

Esta será a quinta presença da Algarve Pro Racing em Le Mans. No Oreca #47 terão Sophia Floersch, John Falb e Jack Aitken, o piloto reserva da equipa de Fórmula 1 de Williams não integra a tripulação durante o resto da época do WEC, mas compete no European Le Mans Series com a Racing Team Turkey. No segundo carro, o #45 a tripulação é composta por Steven Thomas, James Allen e Rene Binder.

A lista inclui ainda seis senhoras – Lilou Wadoux, Sophia Floersch, Rahel Frey, Michelle Gatling, Sarah Bovy e Katherine Legge – o oito vezes campeão do mundo de ralis, Sébastien Ogier, para além de vários ex-vencedores das 24 Horas de Le Mans. A ligação entre o WEC e o campeonato norte-americano Sportscar Championship da IMSA é cada vez mais estreita e o resultado é a inscrição de 19 pilotos nas 24 Horas de Le Mans que competem a tempo inteiro também naquela competição, como acontece com o português Filipe Albuquerque.