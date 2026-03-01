WEC: Responsáveis acompanham de perto a crise do Médio Oriente

O Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) confirmou que está a “acompanhar de perto” a escalada do conflito no Médio Oriente, numa altura em que cresce a incerteza em torno da realização da ronda inaugural da temporada, agendada para o Qatar no próximo mês.

Tanto o teste de pré-temporada (Prologue), marcado para 22 e 23 de março, como as 1812 Milhas do Qatar, previstas para 26 a 28 de março no Circuito Internacional de Lusail, mantêm-se oficialmente no calendário. No entanto, a intensificação das ações militares envolvendo Estados Unidos, Israel e Irão lançou dúvidas sérias sobre a viabilidade logística e de segurança do evento.

Foram reportadas explosões em Doha na sequência de ataques com mísseis e drones, enquanto países vizinhos como o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos também terão sido afetados. O encerramento temporário de espaços aéreos e aeroportos na região agravou a instabilidade, com danos reportados nos aeroportos internacionais do Dubai e de Abu Dhabi.

O impacto estende-se a outras competições, incluindo a Fórmula 1, que já cancelou um teste de pneus da Pirelli previsto para o Bahrein devido a preocupações de segurança.

A situação é particularmente sensível para o WEC, uma vez que parte significativa do material das equipas já se encontra na região, após recentes sessões de testes no Qatar. Caso a prova tenha de ser adiada ou cancelada, a reorganização do calendário antes da ronda de Ímola, em Abril, representará um desafio logístico considerável, sobretudo pelo transporte aéreo de equipamentos de regresso à Europa.

Em comunicado oficial divulgado no domingo, o campeonato afirmou:

“O Campeonato do Mundo de Resistência da FIA está a acompanhar de perto a situação em curso no Médio Oriente, num processo de avaliação rigoroso que decorre há várias semanas. A segurança dos nossos concorrentes, pessoal e adeptos permanece a nossa prioridade absoluta. A direção do FIA WEC mantém comunicação constante e direta com as autoridades competentes no Qatar.”

O campeonato garantiu que continuará a avaliar diariamente a evolução dos acontecimentos, prometendo atualizações adicionais sempre que necessário.