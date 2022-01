WEC rejeitou hipercarro da ByKolles para 2022 | AutoSport

Após o anúncio da lista de entradas para a época de 2022 do campeonato do mundo de resistência (WEC) da FIA, o CEO da Le Mans Endurance Management, Frederic Lequien, afirmou que foi rejeitada a entrada do hipercarro da ByKolles, que tinha sido apresentado nas vésperas da edição de 2020 das 24h de Le Mans.

“O comité de seleção decidiu que não temos todos os critérios necessários para aceitar esta entrada”, disse Lequien, citado pelo Motorsport.com. “Foi uma decisão da comissão de seleção”. O comité é composto por representantes do promotor do WEC, o Le Mans Endurance Management, do Automobile Club de l’Ouest e da FIA.

Uma das regras para a candidatura de uma equipa ser aceite na classe hipercarro, é a equipas ter ligação com uma marca automóvel. O projeto PMC LMH da ByKolles tinha três versões: a de corrida, a de track day e a de estrada, sob a designação de Vanwall.

A ByKolles não comentou a questão, mas a publicação Sportscar365 avançou que uma fonte da estrutura descreveu a situação como “surpreendente” já que existia o compromisso da equipa com esta classe desde 2018.