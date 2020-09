WEC: Rebellion não vai ao Bahrein

Já é sabido que a Rebellion Racing não vai estar no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) a partir de 2021. Agora, a equipa suíça confirmou que as 24h de Le Mans de 2020 foi a última participação no WEC, com a ausência nas 8h do Bahrein.

Antes das 24h de Le Mans, ao motorsport.com, o diretor executivo, Calim Bouhadra, revelou que “o plano seria correr no Bahrein, mas temos algumas preocupações financeiras, por isso temos de pensar. Se ganharmos Le Mans e tivermos pontos suficientes para lutar pelo campeonato, estaremos certamente no Bahrein. Mas se não houver hipótese de ganhar o campeonato, então não vamos para o Bahrein porque apenas é um custo adicional”.

Assim, após o segundo lugar do Rebellion R-13 Gibson #1 (Gustavo Menezes, Norman Nato e Bruno Senna), os pilotos estão com 30 pontos de desvantagem para o #8 Toyota TS050 – Hybrid no campeonato. Assim, Bouhadra já confirmou de que não vão estar presentes na última ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) no Bahrein.

Na despedida da classe LMP1 do WEC, antes da entrada dos novos regulamentos em 2021, vão estar apenas dois carros, os Toyota TS050- Hybrid.