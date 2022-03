WEC: reaberto período para candidaturas para as 24 Horas de Le Mans | AutoSport

O Automobile Club de l’Ouest (ACO), promotor do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) e das 24 Horas de Le Mans decidiu reabrir o período de candidaturas para a mítica prova que se realiza em junho. Serão apenas dois dias, desde as 14 horas (de Portugal continental) de hoje até às 14 horas de quarta-feira, dia 9 de março.

Recordamos que a lista de inscritos para a edição deste ano das 24 Horas de Le Mans deveria ser publicada no dia 28 de fevereiro, mas num curto comunicado nas redes sociais, o ACO anunciou que a data teve que ser revista por “razões administrativas”.

Esta medida foi tomada após o impacto desportivo sobre as organizações e concorrentes russos, na sequência da invasão à Ucrânia. Como demos conta anteriormente, a equipa russa G-Drive Racing deveria competir em Le Mans com dois carros LMP2, mas retirou a inscrição do WEC em divergência com FIA e “código de conduta” criado para pilotos e equipas russos e bielorrussos.

Ainda não foi revelada a data de publicação da lista de inscritos para Le Mans.