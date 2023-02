WEC: Quatro Porsche 963 no centenário de Le Mans | AutoSport

A Porsche escolheu o Autódromo Internacional do Algarve para o primeiro teste do projeto no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), confirmando que no ano de centenário de Le Mans os germânicos vão colocar quatro Porsche 963 LMDh em pista na mítica prova de 24 horas. Serão três Porsche 963 operados pela equipa oficial Porsche Penske Motorsport no traçado francês e um carro operado por uma equipa privada. A Hertz Team JOTA terá a seu cargo uma das máquinas LMDh da marca alemã, sendo António Félix da Costa um dos pilotos ao volante do carro privado na edição centenária de Le Mans. Na Porsche Penske Motorsport, juntamente com os dois LMDh farão o restante rondas do WEC, a equipa competirá também com um protótipo híbrido do WeatherTech SportsCar Championship da IMSA.

A Porsche está determinada a maximizar as suas hipóteses de conquistar a sua 20ª vitória nas 24 Horas de Le Mans. Para o efeito, a equipa oficial da Porsche Penske Motorsport inscreveu um terceiro Porsche 963, depois do Automobile Club de l’Ouest (ACO) ter dado luz verde para o protótipo híbrido adicional. O carro terá o número 75, visto que 2023 marca o 75º aniversário do fabricante de automóveis germânico.

“Le Mans é o ponto alto de cada época da resistência, ainda mais este ano à luz do 100º aniversário da prova de 24 horas”, resumiu Thomas Laudenbach. O vice-presidente da Porsche Motorsport acrescentou que, “para nós, trata-se de maximizar as nossas hipóteses de conseguir a nossa 20ª vitória à geral em Le Mans no 75º aniversário da marca Porsche. É por isso que estamos a colocar em pista um terceiro carro. A história da corrida tem mostrado que os carros adicionais utilizados são muitas vezes o fator que, em última análise, faz a balança pender. Não temos de olhar muito para trás na história da Porsche Motorsport para ver provas disso: em 2015, o terceiro Porsche 919 Hybrid deu-nos a vitória em Le Mans”.

Aos comandos do Porsche 963 #5 estarão Dane Cameron, Michael Christensen e o Frédéric Makowiecki, enquanto no #6 vão estar Kévin Estre, Laurens Vanthoor e o três vezes vencedor de Le Mans André Lotterer. Felipe Nasr fará parte da tripulação para o carro #75. com os restantes pilotos a serem anunciados numa data posterior, mas com a certeza que vêm das tripulações que competem no IMSA. Para o Porsche #38 privado, estará António Félix da Cost, Will Stevens e Yifei Ye.