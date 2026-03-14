WEC: Qatar com nova data em outubro
O Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) anunciou uma nova data para a corrida de 1812 quilómetros do Qatar, após o adiamento provocado pelo agravamento do conflito no Médio Oriente. A prova, inicialmente prevista para abrir a temporada, passa agora a disputar-se em outubro, assumindo o papel de penúltima ronda do campeonato.
A corrida no Circuito Internacional de Lusail estava originalmente marcada para 28 de março, como prova inaugural da temporada. No entanto, o evento foi adiado depois de ataques militares norte-americanos e israelitas contra o Irão desencadearem uma escalada de tensão na região, com represálias que atingiram vários países do Médio Oriente, incluindo o Qatar.
Revised 2026 season calendar 🗓️
The pre-season Prologue will now take place on 14th April in Imola, while the Qatar 1812km has been moved to the 22-24 October and becomes the penultimate round of the season.#WEC pic.twitter.com/Y7d8ejZAK3
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 13, 2026
A organização decidiu agora reagendar a prova para os dias 22 a 24 de outubro, duas semanas antes da ronda final do campeonato, que continuará a realizar-se no Bahrein.
Além da alteração no calendário da corrida, o campeonato também anunciou uma nova data para o tradicional teste de pré-temporada, conhecido como Prologue. Inicialmente agendado para 22 e 23 de março no Qatar, o teste será agora realizado num único dia, a 14 de abril, no circuito de Imola, dois dias antes da nova prova de abertura da temporada.
A alteração resolve igualmente um conflito de calendário que afetava várias equipas, já que a data original coincidia com a segunda ronda do campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, disputada em Sebring, nos Estados Unidos.
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