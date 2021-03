WEC: Prova de Portimão adiada

Depois de uma boa notícia hoje, temos uma alteração de planos, que não muda significativamente a espetacular agenda desportiva deste ano, em território nacional.

A ronda de abertura do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), que deveria ter lugar em Portimão no início de Abril, foi adiada para Junho. Spa-Francorchamps acolherá agora o Prologue, bem como a abertura da temporada do WEC.

A decisão, aprovada na reunião de hoje no FIA World Motor Sport Council, foi tomada devido à incerteza em torno da pandemia COVID-19 em curso, incluindo restrições de viagem de diferentes governos em vários países, o que significa que as viagens de e para Portugal estão fortemente comprometidas. Além disso, espera-se que a nova data para Portimão aumente a possibilidade dos adeptos poderem assistir à corrida.

O Prologue terá agora lugar na Bélgica de 26-27 de Abril – a primeira vez que o teste de pré-época do WEC é feito em Spa. As 6 Horas de Spa-Francorchamps estão agendadas para 1 de Maio. As 8 Horas de Portimão serão inseridas no calendário do WEC no fim de semana em que estavam agendadas as 24 Horas de Le Mans (12-13 de Junho).