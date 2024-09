WEC: Proton deverá ser única equipa privada a usar o Porsche 963

O chefe da Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, confirmou que a Proton Competition será provavelmente a única equipa cliente do Porsche 963 no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA de 2025.

Apesar da possibilidade de mais inscrições após a desistência de Isotta Fraschini, Laudenbach minimizou as expectativas de um segundo carro Proton ou de uma nova equipa cliente. A Hertz Team JOTA, outro cliente da Porsche, vai mudar para a Cadillac, deixando a Proton como a única equipa privada.

Embora não esteja planeada uma terceira entrada de fábrica para a Porsche Penske Motorsport para a época completa, Laudenbach indicou que poderão colocar um terceiro carro nas 24 Horas de Le Mans, se o financiamento o permitir.

“Obviamente, parece que a Proton será a única equipa cliente no próximo ano”, disse Laudenbach, citado pelo Sportscar365. “Se o Chris [Ried, diretor da equipa Proton] quiser um segundo carro, eles vão pedir-nos. Talvez haja outros que queiram inscrever mais carros, como fez a Ferrari, mas isso é algo que eles fazem com a ACO e não connosco. Há duas equipas cliente, a JOTA e a Proton. A JOTA está agora muito mais próxima da Cadillac, o que penso ser ótimo para eles”.

O chefe da Porsche Motorsport reconheceu que as inscrições de privados na classe Hypercar estão a tornar-se mais difíceis devido ao crescente envolvimento dos fabricantes. Com mais fabricantes, como a Aston Martin e a Hyundai, a juntarem-se à série, o espaço para as equipas privadas está a diminuir. Laudenbach observou que, embora a Porsche tenha apoiado carros de clientes no passado, a presença crescente de equipas apoiadas por fábricas está a dificultar as participações privadas. Manifestou alguma tristeza com esta tendência, mas reconheceu que o afluxo de fabricantes é positivo para a série em geral.

“Penso que há dois anos, tínhamos provavelmente uma filosofia diferente, porque dissemos: ‘OK, temos todo muito gosto em fornecer carros aos clientes, o que fizemos’”, afirmou Laudenbach. “Mas agora, como temos tantos fabricantes envolvidos, parece que o espaço está a esgotar-se para os privados. Também não é segredo que só há um carro para clientes. Temos de prestar um serviço e tudo. Isto é muito. Mas não vamos de forma alguma desiludir nenhum cliente. Isso é claro. Sim, olhando para o futuro, com a chegada de mais construtores, parece que está a tornar-se cada vez mais difícil para os clientes, o que é um pouco triste, mas, por outro lado, é ótimo para a série”.

Foto: Phillipe Nanchino / MPSA